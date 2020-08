Lucca Classica, l’Italian Cello Duo in concerto al museo di palazzo Mansi

La musica di Lucca Classica music festival torna ad animare i musei nazionali in attesa del concerto di chiusura con il Settimino dei Berliner Philharmoniker, che si terrà nella chiesa di San Francesco il 7 settembre. Domani (1 settembre) alle 16 e alle 17, l’Italian Cello Duo, formato dai violoncellisti Francesca Gaddi e Alessandro De Felice, si esibiranno al museo di palazzo Mansi.

Il duo propone un programma tutto dedicato a Lucca, attraverso la musica di due tra i più grandi compositori ai quali la città abbia dato i natali: Francesco Geminiani e Luigi Boccherini. Il primo brano proposto è la Sonata per violoncello e basso continuo op. 5 n. 3 di Geminiani. A seguire, la Sonata per violoncello e basso continuo in sol maggiore di Boccherini. Il biglietto d’ingresso è di 4 euro, il biglietto per il concerto di 3 euro. Per maggiori informazioni visitare il sito www.luccaclassica.it.