Opera, concluso il corso di composizione

Con la visita alla Casa Museo di Giacomo Puccini si è concluso il quinto Puccini International Opera composition course organizzato dalla associazione lucchese di musica contemporanea Cluster. Il corso, tenuto nelle accoglienti aule del complesso di San Micheletto messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha visto la presenza di cinque compositori italiani, dato che gli altri tre previsti dal bando sarebbero arrivati dagli Usa e dalla Australia, ma le restrizioni Covid hanno impedito loro di venire in Italia.

I cinque italiani (Giovanni Berdondini, Silvia Berrone, Antonio Di Stefano, Andrea Ottani, Edoardo Vella) hanno presentato ciascuno un progetto lirico per un’opera da camera che è stato perfezionato durante la durata del corso (due settimane) grazie alle numerose master tenute da Girolamo Deraco, Andrea Portera, Luigi Esposito, Roberto Giurano, Stefano Teani, Giuseppe Nicolò, Philppe Festou, Gabriele Micheli, Aldo Tarabella e Maria Elena Romanazzi.

Fiore all’occhiello del corso sarà l’anno prossimo la messa in scena di queste opere da camera al Teatro di San Girolamo, della durata di circa trenta minuti, durante il Puccini Chamber Opera Festival, organizzato anch’esso dalla Cluster. Una felice realtà culturale, unica al mondo, che dà la possibilità a giovani compositori di studiare con docenti di fama internazionale e vedere realizzato il frutto del loro lavoro in un teatro della città di Puccini. Questo grazie anche ad una valida sinergia che comprende la collaborazione col teatro del Giglio, con il quale la Cluster ha firmato un protocollo di intesa, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, che da sempre sponsorizza tutte le attività della Cluster, la Fondazione Crl che ha messo a disposizione le aule del complesso di San Micheletto e la Fondazione Puccini, che oltre ad organizzare la visita guidata alla Casa Museo ha elargito una borsa di studio.

Il Festival di quest’anno, annullato a maggio per il Covid, sarà ripreso in San Girolamo (salvo recrudescenza del virus) a partire dal 28 novembre per proseguire il 12 dicembre, il 9 gennaio ed il 6 febbraio. Tutti gli appuntamenti sono di sabato alle 17.