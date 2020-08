Pedagogia globale, riparte il ciclo di conferenze

Lunedì (14 settembre), in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, riprende la rassegna ‘Pedagogia Globale – Nuove Consapevolezze‘ promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’associazione Paideia. Il nuovo ciclo dell’iniziativa, rivolto in particolare al mondo scolastico ma aperto a tutti i cittadini, si articola in tre incontri e vedrà la partecipazione di relatori di rilievo con un appuntamento dedicato a Gianni Rodari in occasione del centenario della nascita.

“Con la ripartenza della scuola, pur con le difficoltà del momento, abbiamo ritenuto significativo, per dare un segnale di vicinanza al mondo scolastico, far ripartire anche la rassegna di pedagogia globale che da diversi anni a questa parte dà un contributo importante sui temi legati alla pedagogia, all’apprendimento e all’educazione – spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Anche questo ciclo dell’iniziativa vede la presenza di relatori di alto livello che tratteranno anche temi di grande attualità come quello legato all’ emergenza sanitaria. Di sicuro interesse l’incontro dedicato al grande Gianni Rodari, uno dei più importanti autori italiani per l’infanzia”.

La rassegna prenderà il via lunedì 14 settembre alle 17 con la conferenza Può un virus cambiare la scuola? che vedrà la partecipazione di Francesco Tonucci, ricercatore associato dell’Istc (Istituto di scienze e tecnologie della cognizione) del Cnr che ha dedicato la sua attività di ricerca ai temi dell’educazione, specialmente infantile, e alla formazione dei docenti. Da più di venti anni è responsabile del progetto internazionale La città delle bambine e dei bambini, a cui aderiscono numerose amministrazioni comunali italiane e straniere. Ha pubblicato numerosi libri alcuni dei quali tradotti in molte lingue.

Il secondo appuntamento del nuovo ciclo della rassegna si terrà giovedì 15 ottobre alle ore 17.00. In programma la conferenza Cambiare la scuola si può con la partecipazione di Daniele Novara, pedagogista, fondatore del Cpp – Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Novara è autore di numerosi libri e pubblicazioni, alcuni dei quali di largo successo e tradotti in altre lingue e ideatore del Metodo Maieutico nell’apprendimento e nella relazione d’aiuto e del metodo Litigare Bene, per gestire i conflitti dei bambini.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna è in calendario lunedì 16 novembre alle ore 18.00 e prevede un omaggio a Gianni Rodari celebre autore di libri per l’infanzia, in occasione del centenario della nascita, con la partecipazione di Bruno Tognolini, scrittore e sceneggiatore italiano. Il suo lavoro d’autore si divide tra libri, romanzi, racconti e poesie per i bambini, la televisione e i multimedia. Per la televisione è tra gli autori di ‘L’albero azzurro’, ‘RAIsat Ragazzi’ e ‘Melevisione’.

Tutte le conferenze, ad ingresso libero, si terranno nella sala del consiglio comunale e saranno a numero chiuso nel rispetto delle norme anti Covid 19. Per prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo nuoveconsapevolezze@gmail.com. Le conferenze potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Capannori.