Il semaforo di piazzale Boccherini sparirà. La data per la rimozione dell’impianto è quella del prossimo 15 settembre. L’annuncio è stato dato dall’assessore alle strade Celestino Marchini, che spiega anche che entro quella data saranno completati i lavori di finitura a rotatoria e sottopasso di piazzale Boccherini.

A quel punto il cantiere sarà chiuso. Dopo ritardi dovuti al maltempo ma anche alle restrizioni del lockdown – sebbene i lavori non si siano mai fermati nemmeno durante il periodo della quarantena -, l’opera volge a conclusione.

Foto 3 di 3





“Di conseguenza – spiega l’assessore – sarà chiuso l’attraversamento pedonale e cancellata la serratura, pertanto si potrà attraversare, per andare in via Catalani solo utilizzando il sottopasso. Inoltre saranno realizzate tutte quelle finiture, cordoli, parapedoni, ecc. per completare l’opera nella zona di piazzale Boccherini“.