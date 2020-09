Scannerini (FI): “Via Paolinelli, basta con i continui blackout”

“Quando piove in maniera consistente, larga parte di via Paolinelli, fino ad arrivare al piazzale della chiesa a Marlia si ritrova al buio”. Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Matteo Scannerini, sui blackout continui che interessano il centro della frazione più popolosa del comune di Capannori.

“Sappiamo che le linee sono vecchie e che vanno in corto. Tale problema è oramai di vecchia data. Si interviene sempre per ripristinare la corrente nei giorni successivi, ma mai fino ad ora è stata trovata una soluzione definitiva”.

“E’ proprio questo che chiediamo – aggiunge -. Un intervento risolutivo che elimini il problema in quanto, specie nella svolta adiacente alla nuova piazza di Marlia di fronte alla chiesa, il buio rende molto pericolosa la percorrenza di automezzi, cicli e pedoni. A tal proposito presenteremo una interpellanza in consiglio, certi che chi di dovere sarà ulteriormente sensibilizzato e motivato a ripristinare definitivamente il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione in loco”.