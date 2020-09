Altopascio, azienda cerca manutentore frigoriferista

Synergie Italia agenzia per il lavoro spa, filiale di Porcari, ricerca per importante azienda del settore alimentare un/a

manutentore – frigoriferista.

La risorsa sarà inserità all’interno dell’organico aziendale e si occuperà di conduzione e manutenzione di impianto frigorifero e ammoniaca, controllo e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e le attrezzature presenti in stabilimento (anche a livello software). Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

– Diploma perito industriale

– Esperienza come manutentore di impianti industriali di almeno 1 anno

– Preferibile provenienza contesti alimentari

– Patente di abilitazione all’impiego di gas tossico ammoniaca

– Disponibilità a reperibilità notturna e su festivi

Luogo di lavoro: Altopascio. Si offre contratto di assunzione diretto in azienda. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere l’informativa privacy ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 sul nostro sito web Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004