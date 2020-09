Joe Natta, dalle filastrocche musicate per bambini al nuovo album cantautorale

È appena uscito un nuovo progetto musicale, l’album Te lo dico e te lo canto, un bambino che cos’è?, nato da due desideri che si sono incontrati: quello del musicista Joe Natta, musicatore di filastrocche per bambini e quello dell’autrice dei testi, Maria Pia Michelini, insegnante di scuola dell’infanzia. Sono 12 filastrocche musicate in rima, realizzate per dar voce ai bambini, non sempre compresi nel loro modo di essere dal mondo degli adulti.

“Sui bambini si scrive molto, si organizzano corsi, webinar, conferenze. Non bisogna mai smettere di studiare, aggiornarsi, approfondire. Ma con queste semplici parole delle filastrocche – dice Maria Pia Michelini – ho voluto fermarmi un attimo a osservare, semplicemente, un bambino, soprattutto uno di quelli meno tranquilli, che danno da fare. A scoltarlo e mettermi nelle sue scarpe, per così dire, prima ancora che nella sua testa. Poi ho aggiunto altre brevi storielle in rima, che avevo ancora nel cassetto. Quando Joe Natta mi ha proposto questo progetto, conoscendo il suo stile musicale, così orecchiabile, lineare, ritmico, ho aderito subito. Abbiamo lavorato insieme con serenità, intesa ed entusiasmo”.

“Ho conosciuto Maria Pia come bravissima scrittrice di libri. È nata da subito una splendida amicizia e dopo aver scoperto che è anche un’Insegnante di Scuola dell’infanzia ho tirato fuori dal cassetto un progetto che avevo in mente da molto tempo e gliel’ho proposto – racconta Joe Natta – musicare delle filastrocche per bambini. Chi meglio di lei conosce a fondo questo fantastico e variopinto mondo? Col suo stile e la sua esperienza è uscito fuori ‘un album per bambini e per adulti’. Per me è stato un grande onore e un immenso piacere poter musicare i suoi testi per presentare a tutti questo progetto molto divertente ed educativo al tempo stesso. È stata un’esperienza straordinaria e spero che coloro che l’ascolteranno, apprezzeranno”.

L’intero album è disponibile in ascolto esclusivamente gratuito su YouTube, tramite la playlist dedicata e, sempre gratis, in streaming su SoundCloud. I disegni di tutti i videoclip sono stati fatti ad acquerello da Maria Pia Michelini mentre la copertina dell’album è stata realizzata da Ylis

Lunedì (7 settembre) uscirà invece su tutti i negozi digitali il settimo concept album di je Natta dedicato alla festa di Halloween.‬ Si intitolerà Every day is Halloween e conterà 31 canzoni, una al giorno per tutto ottobre e non solo. “Perché come dice il titolo, per chi ama questa festa come me – afferma l’autore – ogni giorno è Halloween! L’uscita dell’album sarà seguita dalla pubblicazione sul canale YouTube del progetto Songs for Halloween di vari video ufficiali in ascolto gratuito tratti dalle canzoni contenute nel disco”.

Per quanto riguarda il progetto Leggende Lucchesi Joe Natta fa sapere che in questo momento con l’omonimo trio acustico è impegnato in vari concerti fino a fine settembre e nel frattempo sta scrivendo le canzoni per l’ottavo album dedicato come sempre alle più belle leggende della provincia di Lucca. Dovrebbe essere pronto intorno ai primi mesi del 2021.

“L’ultima cosa di cui vorrei parlare riguarda il mio prossimo album cantautorale – dice Joe Natta – Sarà un lavoro molto personale e a tratti ermetico, un’opera monumentale visto che finora ho scritto circa 30 canzoni e non ho ancora finito. Ci saranno molte citazioni tratte da libri, film, poesie, canzoni e come per l’ultimo lavoro che ho pubblicato a marzo, alcuni omaggi a Daniel Johnston, musicista che nell’ultimo periodo ho riscoperto e che mi ha emozionato tantissimo. Sarà un album che tratterà molti argomenti, ho iniziato a scrivere queste nuove canzoni dopo il lockdown e sto continuando tuttora a farlo. Credo che sarà pronto per gli inizi del 2021″.