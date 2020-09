Real Forte Querceta, ecco il difensore Giovanni Bonati

Il Real Forte Querceta dà il benvenuto a Giovanni Bonati, difensore centrale classe ’98 e nuovo innesto della rosa a disposizione di Christian Amoroso.

Cresciuto nelle giovanili dello Spezia Calcio, il giovane difensore ligure ha debuttato in serie D nel 2016 con la maglia del Sestri Levante, per poi disputare una serie di stagioni nella massima categoria dilettantistica tra San Teodoro, Pianese, Tuttocuoio e Grassina, fino all’attuale approdo in Versilia.

“Ho scelto Forte dei Marmi – rivela Bonati – perché ho percepito il concreto interesse della società nei miei confronti, oltre a riconoscere quella del Real Forte Querceta come una delle maglie più importanti della serie D locale, categoria che mantiene da anni. Per di più, ho sempre apprezzato il modo di giocare di mister Amoroso, pur non avendolo mai conosciuto direttamente. Conosco già i meccanismi della difesa a tre, avendoci giocato in Primavera a La Spezia, a Sestri Levante, in Sardegna al San Teodoro e a Grassina”.

“Metto a disposizione la mia breve ma ricca esperienza degli ultimi quattro anni in categoria – prosegue – in cui nel bene e nel male ho vissuto di tutto, dal fallimento del San Teodoro alla rivelazione Grassina, passando per la vittoria del campionato con la Pianese. Sono pronto ad aiutare i miei compagni più giovani, dopodiché Guidi sarà ovviamente il pilastro a guida dell’intero reparto difensivo”.

Infine sulle ambizioni personali e non solo: “Spero di far bene e di arrivare più in alto possibile. Ancora è presto per le previsioni, anche perché a oggi non conosciamo neppure i gironi; quando comincerà il campionato, valuteremo giornata per giornata e solo nel corso del tempo scopriremo quale sarà la reale portata della squadra”.