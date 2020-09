Mm Motorsport al via anche al Rally San Martino di Castrozza e Primiero

Un fine settimana a tinte tricolori, quello attende Mm Motorsport. Il team lucchese, già parte integrante del contesto di Coppa Rally di Zona VI con nove vetture attese protagoniste sulle strade del Rally Città di Pistoia, sarà chiamato al primo appuntamento del Campionato Italiano Wrc. Teatro inaugurale della serie sarà il Rally San Martino di Castrozza e Primiero, contesto che il sodalizio toscano affronterà al fianco di Vittorio Ceccato con la Peugeot 208 T16.

Affiancato alle note da Rudy Tessaro, il pilota bassanese affronterà le tre prove speciali in programma, Manghen, Val Malene e Gobbera con l’intento di ottimizzare al meglio il feeling con la turbocompressa francese gommata Pirelli, esemplare utilizzato in questa stagione sull’asfalto del Rally Lana e, solo per pochi chilometri, su quello del Rally Il Ciocco.

Il Rally San Martino di Castrozza e Primiero vedrà i protagonisti accendere i motori alle 8,31 di sabato per poi mandare in archivio i sei passaggi cronometrati alle 17,45, con l’arrivo a conclusione di ottantadue chilometri di agonismo.