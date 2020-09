Via al tour dei quartieri per il candidato sindaco Sandro Bonaceto

Il candidato sindaco Sandro Bonaceto – sostenuto dalle liste Sandro Bonaceto sindaco, Al cuore di Viareggio, Più democrazia per Viareggio e Torre del Lago e Verde civica di sinistra – avvia il tour di incontri pubblici nei quartieri.

“Nei giorni scorsi – spiega – mi sono confrontato con molte realtà del mondo dell’associazionismo raccogliendo parecchi suggerimenti ma anche disagi per un progressivo impoverimento a cui la città sta andando incontro. Il giro dei quartieri sarà un atto doveroso e conclusivo, dato che il mio programma elettorale ha come specificità proprio l’impegno a realizzare un progetto importante per ogni zona della città”.

Oggi (4 settembre) Sandro Bonaceto incontrerà gli abitanti del Varignano nei locali del Fienile, lunedì (7 settembre) sarà sotto Le Logge al mercato, martedì (8 settembre) incontro a Torre del Lago-zona Belvedere Puccini, mercoledì (9 settembre) zona Stadio in Darsena, giovedì (10 settembre) alla parrocchia di Santa Rita all’ex Campo d’Aviazione, venerdì (11 settembre) al parco urbano Plaza de Mayo alla Migliarina.

Tutti gli incontri avranno inizio alle 18.