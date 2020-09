Castelnuovo, estratti i tagliandi della lotteria degli acquisti: ecco i vincitori

30 premi assegnati, circa 20mila tagliandi consegnati. La lotteria degli acquisti organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo per tutto il mese di agosto ha visto oggi (4 settembre) il suo atto finale con l’estrazione dei tagliandi vincenti (clicca qui per rivedere la diretta Fb).

Nella sede di Confcommercio in via Farini, hanno presenziato il presidente dell’associazione Andrea Baiocchi accompagnato da parte del consiglio direttivo, l’assessore al commercio Ilaria Pellegrini e due vigilesse del corpo di polizia municipale dell’Unione Comuni Garfagnana come garanti delle operazioni di estrazione.

L’estrazione è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Castelnuovo Eventi e l’elenco dei vincitori è pubblicato, oltre che sui social, anche sul sito internet www.castelnuovoeventi.it.

Ecco l’esito

Primo premio. Viaggio per due persone al villaggio Alpitour alle Maldive (nove giorni, sette notti) all inclusive al tagliando numero 18946 rilasciato dal negozio Masquenada.

Secondo premio. E-bile targata Bmw dal valore di circa 3mila euro al tagliando numero 02505 rilasciato dal negozio Libreria di Crudeli.

Terzo premio. Tv Samsung da 50 pollici al tagliando numero rilasciato 13510 dal negozio Gioielleria Notini.

Quarto premio. Robot da cucina Kitchen Aid al tagliando numero 01015 rilasciato dal negozio Calzature Pocai Romolo.

Dal 5° al 30° premio buoni acquisto del valore di 100 euro da spendere nei negozi associati. Ecco i tagliandi vincenti: n° 11467 rilasciato da Panificio Angela; n° 11845 rilasciato da Profumeria Bacci; n° 17196 rilasciato da Supermercato Caffefour; n° 07157 rilasciato da Merceria da Francesca; n° 18220 rilasciato da Supermercato Carrefour; n° 01507 rilasciato da Intimissimi; n° 15113 rilasciato da Gioielleria Notini; n° 00803 rilasciato da La Credenza.