Ponte della Tambura, arrivano i fondi per la progettazione esecutiva

Il Ponte della Tambura a Vagli di Sotto, il Ponte del Fogliaio sulla sp 39 di Vergemoli e il Liceo classico Machiavelli di Lucca.

Sono queste le opere di competenza della Provincia di Lucca per le quali il Ministero dell’Interno (Dipartimento degli affari interni e territoriali) ha assegnato all’ente di Palazzo Ducale 318 mila euro complessivi a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva (annualità 2020) per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole.

“Con un decreto ministeriale approvato il 31 agosto – spiega il consigliere provinciale Andrea Carrari con delega alla viabilità della Garfagnana – il Dicastero dell’Interno ha assegnato contributi su scala nazionale per 85 milioni di euro a Comuni, Province ed altri enti locali che hanno prodotto le specifiche richieste di finanziamento a seguito della presentazione di schede e progetti preliminari delle opere pubbliche. E sono soddisfatto, grazie all’ottimo lavoro dell’Ufficio tecnico provinciale, che siano stati assegnati i contributi per la progettazione di due progetti importanti per la viabilità della Garfagnana che riguardano il rifacimento pressoché completo del ponte della Tambura e la ristrutturazione del ponte del Fogliaio costruito negli anni ‘60 e dove, dal settembre 2018, esistono delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti”.

Nello specifico sono stati assegnati 89mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva per l’intervento di messa in sicurezza del Ponte della Tambura, sulla strada provinciale n. 50 di Vagli a Vagli di Sotto, chiuso al transito dallo scorso 11 aprile a seguito di verifiche tecniche. Il ponte risale al 1955. Il progetto provinciale prevede la realizzazione di un nuovo impalcato e l’esecuzione di altre opere di messa in sicurezza e consolidamento. L’amministrazione provinciale di Lucca, che ha già approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, ha inserito l’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 con un investimento stimato di 2,3 milioni di euro.

Per la progettazione definitiva del recupero conservativo e l’adeguamento sismico del Ponte del Fogliaio, invece, il Ministero contribuirà con 42 mila euro per sistemare la struttura, costruita negli anni ‘60, e sita nei pressi della diga di Trombacco.

Il terzo finanziamento – quello più consistente, che ammonta a 187mila euro – riguarda una scuola superiore di Lucca: lo storico Liceo classico Machiavelli (Palazzo Lucchesini) che, lo scorso anno, è già stato oggetto di lavori della Provincia per la sistemazione e la riqualificazione della tetto e delle facciate dell’edificio. Il contributo servirà per la progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di adeguamento statico e miglioramento antisismico per i quali l’ente di Palazzo Ducale ha ottenuto 3,6 milioni di euro nell’ambito del mutui Bei.

I fondi ministeriali per le progettazioni saranno assegnati alla Provincia entro il 15 ottobre.