Porcari, torna il servizio di bike sharing

Porcari promuove la mobilità sostenibile e gli spostamenti in bicicletta. È con questa finalità che torna in piazza Unità d’Italia, alla stazione di ricarica dietro il palazzo del Comune, il servizio di bike sharing con la rinnovata collaborazione di Legambiente, sezione Capannori e Piana lucchese.

Da lunedì (7 settembre) alle 10 chiunque lo vorrà potrà noleggiare una bicicletta elettrica, modello Italwin. Un’opportunità che rimarrà attiva per due mesi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11.

L’esperienza del bike sharing è promossa dall’amministrazione comunale di Porcari dal 2015, con crescente risposta da parte dei cittadini, sempre più sensibili verso il contenimento delle emergenze ambientali e climatiche in atto.

Soddisfatto l’assessore all’ambiente e vicesindaco del Comune di Porcari: “Siamo felici di aver rinnovato l’accordo con Legambiente per la gestione del noleggio delle bici elettriche dopo la lunga sosta dovuta al Covid-19. Vogliamo continuare la promozione della mobilità dolce iniziata ormai diversi anni fa, quando siamo stati pionieri in provincia nel noleggio delle bici elettriche. Un tipo di servizio che adesso è percepito come normale ma che all’epoca destò stupore e, anche se a torto, ilarità da parte di qualcuno. Dopo molto tempo – prosegue l’assessore – possiamo dire che la scelta si è rivelata vincente: sempre più persone utilizzano la bicicletta anche per i propri spostamenti giornalieri”.

Commenta la presidente di Legambiente Capannori e Piana lucchese, Maria Cristina Nanni: “L’emergenza sanitaria ha comportato una serie di mutamenti, anche nel modo di spostarsi e di vivere i ‘nostri’ luoghi. Il progetto di noleggio delle biciclette elettriche vuole essere un restarter per un nuovo modo di spostarsi all’interno dei paesi, valorizzando una mobilità più dolce, meno impattante, più salubre e a misura di cittadino”.