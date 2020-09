Riprendono i corsi dell’accademia di musica “La Rondine”

Ripartono i corsi dell’Accademia di musica La Rondine: il nuovo anno prenderà ufficialmente il via dal 1 ottobre, mentre studenti e insegnanti potranno incontrarsi all’open day previsto per il 10 ottobre, dalle 16 in poi.

Un momento utile per toccare con mano la vita nella scuola, per provare gli strumenti e per iscriversi.

In questo senso, sono aperte le iscrizioni per i corsi ordinari di strumento, sia collettivi che individuali: pianoforte, batteria, chitarra, flauto traverso, violino, canto, giocomusica (propedeutica musicale per bambini da 3 a 6 anni), solfeggio e violoncello.

All’ampia offerta musicale si aggiunge quella per i corsi di teatro, sia per adulti che per ragazzi: anche in questo caso sono aperte le iscrizioni, per provare a cimentarsi con La Cattiva Compagnia, che curerà le lezioni.

Il nuovo anno porta in dote anche due importanti novità. La prima è rappresentata dalla collaborazione con l’accademia superiore di canto di Verona per tutti coloro i quali siano interessati a perfezionare la tecnica del canto moderno: un vero e proprio corso professionalizzante per uno strumento fondamentale come la voce. L’altra novità è il progetto Sos Scuola: l’accademia offrirà lezioni di recupero a titolo del tutto gratuito per gli studenti delle scuole medie che si trovano in difficoltà con le varie materie.

L’accademia di musica La Rondine è presieduta da Andrea Colombini, affiancato da Antonella Colombini (Presidente onorario) e da Chiara Nora Giani (Direttrice musicale): si trova a San Lorenzo a Vaccoli, in via del Ponte Guasperini n. 103.

Per informazioni e prenotazione corsi è possibile consultare il sito (clicca qui) oppure contattare direttamente la Segreteria dell’Accademia al numero 33317929870.