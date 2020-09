Si ampliano gli orari di apertura dei musei nazionali nel fine settimana

Cambio di orario per i musei nazionali di Lucca, Palazzo Mansi e Villa Guinigi, per tutto il mese di settembre: nelle giornate di venerdì e sabato si ampliano gli orario di apertura, sempre nel rispetto delle norme in vigore per l’apertura al pubblico e la sicurezza.

Il museo nazionale di Villa Guinigi è aperto al pubblico dal martedì al giovedì dalle 12.00 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.00); venerdì e sabato dalle 9 alle 19,30 (ultimo ingresso alle 18.00).

Potranno accedere al museo massimo 12 persone contemporaneamente, la prenotazione è obbligatoria dal lunedì al sabato al numero 0583.496033.

Restano invariati i giorni di chiusura del lunedì, domenica e festivi.

Il museo nazionale di Palazzo Mansi è aperto al pubblico dal martedì al giovedì, esclusivamente con visite accompagnate che si svolgeranno ogni ora, dalle 12 alle 18. Venerdì e sabato ingresso ogni ora a partire dalle 9 con visite accompagnate (dalle 9 alle 18).

Potranno accedere al museo massimo 12 persone contemporaneamente, non è necessaria la prenotazione. Il secondo piano del Museo e il Laboratorio di Tessitura rustica Maria Niemack sono temporaneamente chiusi. Restano invariati i giorni di chiusura del lunedì, domenica e festivi.

Il costo dei biglietti è di 4 euro per quello intero, 2 euro per il ridotto, il biglietto cumulativo per entrambi i musei nazionali è di 6.50 euro per quello intero 3,25 euro per il ridotto (valido tre giorni). Ingresso gratuito per i visitatori di età inferiore ai 18 anni.

Riduzioni e gratuità secondo le norme di legge previste per i musei statali.

Per l’ingresso è necessario seguire le indicazioni fornite dal personale e attenersi alle disposizioni di sicurezza:

Rilevazione della temperatura a cura del personale e ingresso vietato in caso di febbre superiore a 37.5°;

Ingresso con obbligo di mascherina;

Lavare/igienizzare spesso le mani;

Rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;

Non sostare negli spazi di passaggio;

Presentarsi alla biglietteria del Museo circa dieci minuti prima dell’inizio della visita.