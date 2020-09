Avvocati, un minuto di silenzio per Ebru Timtik

Su proposta della federazione degli ordini forensi europei (Fbe), della quale da anni fa parte anche l’ordine degli avvocati di Lucca, il Consiglio invita i colleghi, ovunque si trovino, ad osservare lunedì (7 settembre) alle 12 un minuto di silenzio quale gesto di solidarietà di tutti gli avvocati europei con la lotta per la difesa dei diritti civili e, in primo luogo, del diritto al giusto processo, della collega Ebru Timtik, che in Turchia ha digiunato per protesta fino alla propria morte e della collega Nasrin Sotoudeh, che in Iran è stata ricoverata in condizioni critiche.