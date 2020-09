Capannori, il Comune sostituisce le borracce difettose regalate ai bambini

Il Comune di Capannori sostituisce le borracce per l’acqua difettose date in regalo lo scorso anno ai bambini e alle bambine delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Per avere una nuova borraccia basta portare quella sciupata in Municipio all’ufficio della segreteria del sindaco. Il Comune provvederà a sostituirla con una nuova entro breve tempo in modo che gli studenti possano continuare ad utilizzare questo contenitore grazie al quale si riduce l’uso della plastica e si promuove l’utilizzo dell’acqua pubblica.