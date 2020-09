Dal Summer ai Comics, D’Alessandro e Pardini al Real Collegio

L’opportunità di organizzare i grandi eventi cittadini nell’era Covid-19 sarà al centro del prossimo e ultimo talk show condotto dal giornalista Paolo Mandoli per la rassegna Real Collegio Estate. Se ne parlerà martedì (8 settembre) alle 21,15 nel chiostro medievale di Santa Caterina con Mimmo D’Alessandro, patron del Lucca Summer Festival, e con Mario Pardini, presidente della di Lucca Crea, la società che organizza anche Lucca Comics & Games.

Due manifestazioni identitarie che hanno saputo crescere e affermarsi con decisione nel panorama internazionale, rendendo Lucca nota a un ampio pubblico. E d’altronde entrambe le kermesse portano il nome della città dentro il proprio, divenuto oggi un brand riconoscibile. E in questo annus horribilis 2020 Lucca Summer Festival – che avrebbe portato sotto le Mura sir Paul McCartney – ha scelto di fermarsi, mentre Lucca Comics & Games si prepara a un’edizione diversa, supportata dalla partnership con la Rai e dalle possibilità offerte dallo streaming online.

D’Alessandro e Pardini si confronteranno sulle difficoltà emerse con la pandemia di Covid-19 e sulle strategie praticabili per restituire al pubblico eventi di qualità e richiamo senza rinunciare alla sicurezza.

Si consiglia di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anti-contagio previste dalla normativa per gli eventi all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza.