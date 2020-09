In S. Francesco il concerto lirico per la Santa Croce

Sabato prossimo (12 settembre) alle 21 (ingresso in sala entro le 20,45), nella Chiesa di San Francesco, in occasione delle festività della Santa Croce, si terrà il tradizionale appuntamento musicale realizzato dall’associazione Lucchesi nel Mondo e dal Teatro del Giglio. Il concerto lirico di Santa Croce, già entrato nella tradizione della nostra città, è sempre atteso non solo dai lucchesi ma anche, e soprattutto, dei nostri concittadini che vivono stabilmente all’estero e che nel mese di settembre erano soliti rientrare nella propria città d’origine per rivivere l’abbraccio della loro terra, cosa che quest’anno non sarà purtroppo possibile per molti di loro.

“Ringrazio il Teatro del Giglio – afferma Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo – per il supporto offerto e per questa rinnovata collaborazione nel segno delle nostre migliori eccellenze musicali e della splendida musica di Giacomo Puccini. L’appuntamento con il tradizionale Concerto di Santa Croce non poteva mancare, seppur in un settembre così diverso e per molti aspetti triste. La maggior parte dei nostri conterranei all’estero non è potuta rientrare, interrompendo una consuetudine pluridecennale. E’ stato nella consapevolezza di questa situazione che abbiamo chiesto a Noitv la possibilità di trasmettere in diretta ed in streaming l’evento. Se i lucchesi nel mondo non potranno, quest’anno, tornare a Lucca, Lucca, sulle ali della musica e della musica di Puccini, andrà da loro.”

Queste le parole dell’avvocato Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio: “Il periodo difficile e delicatissimo che ci accompagna da molti mesi, se da una parte ci ha tolto la libertà alla quale eravamo abituati, dall’altra ci ha stimolato a trovare nuove forme di convivenza. Il Teatro del Giglio ha interpretato questa nuova fase organizzando eventi estivi con concerti e spettacoli realizzati all’aperto, e il pubblico ci ha sostenuti e confortati in ogni occasione, dicendoci che la strada intrapresa è quella giusta. In questa strana estate abbiamo sviluppato collaborazioni con l’associazione musicale Lucchese attraverso Lucca classica, e con Opera Barga con cui in questo mese di settembre organizzeremo 4 concerti. In questo spirito di unire le eccellenze del nostro territorio si inquadra questo bellissimo e imperdibile concerto del 12 settembre, che come ogni anno abbiamo deciso di condividere con l’associazione Lucchesi nel Mondo. Il nostro impegno, unito al coraggio e l’inventiva propria del nostro teatro, ci permetterà di essere punto di riferimento per la città e per il nostro pubblico anche nei difficili mesi a venire”.

Per l’occasione, in un programma incentrato su arie e scene dalle opere di Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini e Francesco Cilea, si esibiranno Valentina Boi e Daniela Cappiello (soprano), Marco Ciaponi e Alberto Petricca (tenore); al pianoforte, Stefano Teatri. A Marco Brinzi (voce recitante) sono affidate parole e poesie di Enrico Pea, Lorenzo Viani, Gabriele D’Annunzio, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Ernest Legouvé. Presentazione e programma della serata sono a cura di Vivien Hewitt.

L’evento, realizzato grazie al contributo del Rotary Club di Lucca, è dedicato a Bernardo Romei, figlio prematuramente scomparso di Augusto Romei e Raffaella Lucchesi, fondatori della sezione thailandese dei Lucchesi nel Mondo.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al contributo del Comune di Lucca, e realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Unicoop Firenze.

Posto unico 12 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 366 6593993 (servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17). Acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio nei giorni: mercoledì 9 settembre – 10.00-13.00, giovedì 10 settembre – 15.30-18.00, venerdì 11 settembre – 10.00-13.00,sabato 12 settembre – 15.30-21.00.