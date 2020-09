Sono iniziati i lavori alla croce di San Concordio, situata tra via Nottolini e via della Formica.

Il monumento risale a gli inizi del XIX secolo. “Questo intervento – spiega l’assessore Gabriele Bove -, gemello di quello già concluso a Borgo Giannotti, si è reso necessario perché il basamento del monumento si presentava in pessime condizioni : infatti, la superficie è lesionata in vari punti, oltre alla presenza 5di muschi, licheni e piante infestanti. Il lavoro di restauro, autorizzato dalla Soprintendenza, si divide in due parti: la prima relativa alla pietra consta in un preconsolidamento delle parti pericolanti , una successiva pulitura per la rimozione dei depositi di muschi e licheni, una stuccatura per il ricollegamento degli intonaci e una revisione cromatica della varie parti; per la croce in ferro, invece, é prevista una cerchiatura della base con elementi in acciaio inox per il contenimento delle lesioni, poi una successiva rimozione dell’ossidazione e una stesura di protettivo finale. L’intervento del costo complessivodi di 2.160 euro, eseguito dalla ditta La Sinopia restauri di Silvana Poli, dovrebbe concludersi entro il mese di settembre”.