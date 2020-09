Regionali, Marcucci: “Con Mercanti e Puppa il Pd ha una marcia in più”

Mancano ormai sempre meno giorni all‘election day del 20 e 21 settembre dove, oltre al referendum costituzionale, verrà deciso anche il futuro della Toscana. Andrea Marcucci, capogruppo del Partito Democratico al Senato, lancia la volata dei candidati Mario Puppa e Valentina Mercanti.

“Poter chiamare per nome i propri rappresentanti in Regione – si legge nel post di Marcucci -, incontrarli per strada in paese o in città. Una cosa normale a Lucca, in Valle del Serchio o in Garfagnana. Un lusso altrove. Anche per questo nel collegio di Lucca alle prossime elezioni regionali, sono candidati nelle liste del Pd Valentina e Mario, così li chiamano le persone, i compaesani, i concittadini. Perché Valentina Mercanti e Mario Puppa sono giovani ma esperti dei loro territori, perché entrambi vengono dalla durissima scuola delle amministrazioni pubbliche”.

“Conoscono tutto del loro habitat – prosegue il senatore -, i problemi, le opportunità, le persone. Per questo, io sono ottimista, il Pd il 20 e 21 settembre ha una marcia in più, ha candidati come Valentina e Mario”.