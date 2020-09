Scuola dell’infanzia di Montecarlo, lavori non ancora completati

Montecarlo, i lavori di adeguamento della scuola del capoluogo non finiranno in tempo per la riapertura della scuola. Lo conferma l’amministrazione comuale in una nota spiegando i motivi del ritardo.

“Il mondo della scuola ha sempre avuto la priorità assoluta nei programmi dell’amministrazione comunale, sia per quanto riguarda gli interventi strutturali e manutentivi agli edifici scolastici, che per il supporto all’attività didattica ed alle famiglie. Conseguentemente – spiega il Comune -, è con rammarico che ci apprestiamo ad iniziare il nuovo anno scolastico, con i lavori all’edificio del Capoluogo non ancora del tutto terminati, lavori il cui avvio ha subito uno slittamento rispetto all’iniziale cronoprogramma, a causa del protrarsi delle verifiche richieste dal Genio Civile”.

“Malgrado gli sforzi della ditta esecutrice e dei tecnici incaricati di seguire i lavori, i 39 giorni di chiusura del cantiere a seguito dell’emergenza da Covid-19, non sono stati recuperati – si spiega -. Gli operai della ditta non hanno fatto un giorno di ferie dalla riapertura del cantiere, ma anche questo non è stato sufficiente a permettere l’utilizzo integrale della struttura da parte degli alunni, subito all’inizio dell’anno scolastico, previsto per il 14 settembre. Già dalla prossima settimana gli spazi del seminterrato e del piano terra saranno fruibili per il riallestimento delle aule. Preme precisare che c’è stata la massima collaborazione e pieno raccordo tra l’amministrazione e gli organi direttivi scolastici, con i quali si è cercato di individuare le soluzioni possibili per garantire comunque la ripresa dell’anno scolastico in sicurezza, rispettando le esigenze delle famiglie ed il diritto all’istruzione delle nuove generazioni. Si ringrazia altresì per la collaborazione, la disponibilità e la partecipazione il personale docente e non docente che parimenti ha fornito il proprio fondamentale contributo per la ripartenza”.

“L’amministrazione – ha aggiunto il Comune – ha preferito far chiarezza sulla questione, solo dopo aver assunto informazioni precise, evitando di alimentare la strumentalizzazione della vicenda, stante anche il clima di confusione e la mancata definizione di linee certe a livello ministeriale. Per fortuna l’edificio scolastico di San Giuseppe dispone di spazi idonei a consentire la riapertura dell’attività scolastica, rispettando le disposizioni in materia di lotta al coronavirus, per gli alunni di tutti gli ordini e grado del territorio comunale. Entro il mese di ottobre sarà riaperta anche la scuola dell’infanzia del capoluogo e gli alunni potranno usufruire anche dei locali della scuola ristrutturata.”

“In considerazione dell’impegno profuso dalla ditta, in qualità di sindaco – spiega Carrara -, ho sempre indicato la data del 14 settembre come una data per il termine dei lavori, peccando forse di eccessivo ottimismo, ma preme sottolineare che il lavori in corso di realizzazione sono finalizzati ad una maggiore sicurezza dei ragazzi”.