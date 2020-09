Sette della Berliner Philharmoniker in concerto al Lucca Classica Festival

Sette elementi della prestigiosa Berliner Philharmoniker, un concerto straordinario per celebrare Ludwig van Beethoven e per chiudere il Lucca Classica Music Festival. È affidato al Settimino dei Berliner Philharmoniker l’ultimo grande evento del festival che, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, è riuscito a offrire due intensi mesi di musica.

Lunedì (7 settembre), alle 21,15, Simone Bernardini (violino), Naoko Shimizu (viola), Sayaka Selina (violoncello), Andrej Zust (corno), Kenichi Furuya (fagotto), Liana Leßmann (clarinetto) e Janne Saksala (contrabbasso), sette musicisti di quella che è ritenuta l’orchestra per eccellenza a livello mondiale, saranno gli ultimi a salire sul palco allestito nella chiesa di S. Francesco, per un appuntamento imperdibile.

I musicisti celebreranno i 250 anni dalla nascita di Beethoven eseguendo il suo Settimino per fiati e archi in mi bemolle maggiore op. 20, componimento ritenuto il più compiuto e perfetto del Beethoven “settecentesco” (inteso come richiamo ai canoni di quel secolo). Ad aprire il programma la musica di Gioachino Rossini con il Duetto in re maggiore per violoncello e contrabbasso.

I biglietti per il concerto del 7 settembre, nella chiesa di S. Francesco a Lucca, saranno acquistabili sul posto a partire da un’ora prima dell’evento. Il costo del biglietto intero è di 10 euro, quello del ridotto (soci Aml, realtà convenzionate, over 65) è di 7 euro. Biglietto speciale per gli studenti a €5.