Crolla una scala condominiale in palazzina Erp, è polemica

Polemica per il crollo di una scala condominiale in una palazzina Erp di via Belluomini a Viareggio.

A parlare è A.Sia. Usb Viareggio e Versilia: “Da anni – si legge in una nota – sindacati, associazioni e inquilini denunciano l’avanzato degrado dell’edilizia popolare nel quartiere Varignano. Quanto è accaduto in via Belluomini, dove in una palazzina di edilizia popolare interi nuclei familiari sono stati costretti ad evacuare le proprie abitazioni a causa del crollo della scala condominiale, poteva ed andava evitato”.

“Fortunatamente nessuna persona si trovava sul luogo del crollo – prosegue l’Usb – ma riteniamo Erp e amministrazione comunale responsabili della mala gestione e del degrado del patrimonio immobiliare pubblico. Troviamo positivo l’arrivo sui luoghi del candidato sindaco per Viareggio a Sinistra Roberto Balatri, unica voce fuori da un coro fatto di politicanti più attenti a svendere il quartiere ai centri commerciali, che occuparsi della reale sicurezza del quartiere, quella fatta di reddito, diritti, lavoro e abitare”.