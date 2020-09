Martinelli: “Una strada per ricordare Altero Matteoli”

“Intitoliamo una via di Lucca ad Altero Matteoli”. Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli da sempre punto di riferimento sul territorio lucchese del compianto parlamentare morto il 18 dicembre 2017 in un tragico incidente stradale sull’Aurelia mentre si recava a Lucca per la cena degli auguri di Natale.

“In occasione di quello che sarebbe il suo ottantesimo compleanno (Matteoli era nato 8 settembre del 1940) – aggiunge Martinelli – sarebbe bello poterlo ricordare con un riconoscimento della città di Lucca, avviando le procedure necessarie per intitolare a lui una via cittadina. Matteoli sia da parlamentare che da ministro della Repubblica, non ha mai perso di vista il suo legame con il territorio e in particolare con Lucca. Ricordo tra l’altro un profondo ed infaticabile impegno decisivo per far arrivare i fondi necessari per la realizzazione delle fognature e per la messa in sicurezza del territorio di Lucca e della Valle del Serchio“.

“Altero Matteoli – prosegue il capogruppo di centrodestra- è stata una figura sempre attenta alle istanze del mondo imprenditoriale lucchese ed un riferimento istituzionale importante per le comunità del territorio della provincia di Lucca. Auspico che siano messi da parte gli steccati ideologici e che il sindaco Tambellini e la maggioranza che guida la città di Lucca accolgano con favore la richiesta”.