Memorial Cordischi, ok Capezzano e Pontedera. Pari Lucchese

Terza giornata del trofeo memorial Antonio Cordischi organizzato dal Tau Calcio Altopascio e riservato ai Giovanissimi B 2007. Nella giornata di ieri (5 settembre) l’As Lucchese ha pareggiato contro la Pro Livorno Sorgenti, mentre il Capezzano ha battuto l’Asd Tobbiana per 3-0 e il Pontedera ha vinto contro l’Affrico, sempre per 3-0.

Nel pomeriggio si incontreranno Us Pistoiese – Giovani Fucecchio (17,45), Atletico Lucca – Sestese (19,15) e Aquila Sant’Anna – Margine Coperta (20,45). Domani scenderanno in campo Zenith Audax – Us Pontedera (16,45), Tau Calcio – Pro Livorno Sorgenti (18,15), Us Affrico – Academy Porcari (19,45) e As Lucchese – Giovani Via Nova (21,15).

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook: Tau Calcio e Trofeo Memorial Antonio Cordischi.