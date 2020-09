Musica d’Ambiente, serata spettacolo al Rustichetto di Antraccoli

L’agenzia Palcoscenando di patron Massimo Chiocca che da quarant’anni realizza grandi eventi presenta in esclusiva, sabato (12 settembre) dalle 20,30 al ristorante Il Rustichetto in via Romana ad Antraccoli, l’evento Musica d’Ambiente realizzato con il contributo dell’officina revisioni Querchi Claudio a Marlia e della macelleria Luca Pucci a San Concordio.

Una serata, dopo il grande successo fatto registrare con Mal proprio lo scorso anno, in cui viene proposta una cena spettacolo dedicata alla musica e al ballo. La squadra vincente di Palcoscenando capitanata dal direttore artistico Massimo Chiocca stavolta promuove questo show serale con due noti personaggi lucchesi: il musicista Claudio Cox e la ballerina Alice Bertolini.

Claudio Cox, flautista, ha lavorato con i più grandi nomi della musica ed in particolare quella classica tra i quali Luciano Pavarotti, Raina Kabaivanska e Katia Ricciarelli.

Alice Bertolini è coreografa ed insegnante di tip tap, ha conseguito il diploma di studi superiori coreografici all’école superieure de danse & ballets jazz Serge Alzetta ha studiato al Professional tap training program at Luthier di Barcellona, insegna nella nostra città con tappe anche in Liguria.

Presenta lo spettacolo Daniele Lazzareschi, con riprese televisive a cura di Vittorio Bianchi.

Per informazioni 327.7197252.