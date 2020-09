Piazza al Serchio, Giovedì al museo con ‘Storie magiche tra montagna e deserto’

Secondo appuntamento per i Giovedì al museo a San Michele di Piazza al Serchio al museo italiano dell’immaginario folklorico, da quest’anno fruibili anche da casa in modalità on line: giovedì (10 settembre) alle 21 Normanna Albertini presenta Storie magiche tra montagna e deserto dell’editrice Tralerighe Libri.

Saranno presenti l’autrice Normanna Albertini, Donatella Lombello, già professore associato di letteratura all’infanzia dell’università di Padova, e l’artista Silvia Talassi.

La prenotazione obbligatoria può essere effettuata al 351.9527312 da coloro che vogliono assistere all’evento direttamente al museo, in via Comunale 2 a San Michele di Piazza al Serchio, oppure compilando il modulo al per ricevere la password necessaria al collegamento on line.

Seconda pubblicazione, dunque, per la collana ideata e promossa dal museo Che storie ragazzi!. Storie magiche tra montagna e deserto presenta due fiabe ricche di figurazioni e suggestioni della tradizione popolare, con le illustrazioni di Silvia Talassi. La collana infatti accoglie storie che, all’interno di una cornice contemporanea o comunque avulsa dalle narrazioni orali del passato, danno spazio a figurazioni e suggestioni della tradizione popolare, accompagnando i più giovani nel processo di realizzazione e di individuazione di sé.

Così dalla presentazione di Donatella Lombello: “Monete d’oro, scarpe con fibbie d’argento, ma anche mandorle, datteri, olive, fichi secchi, miele, pesce essiccato, focacce di pane si squadernano davanti agli occhi incantati di chi legge, o ascolta: dono per l’immaginazione, come dono è, in sé, proporre una fiaba, che è simbolo di gratuità, di attenzione e cura per i suoi destinatari.”

Normanna Albertini è nata nel 1956 nel comune di Ciano d’Enza (oggi Canossa, in onore della contessa Matilde che lì crebbe e visse). Insegnante in pensione, collabora da anni con alcune riviste e ha al suo attivo diversi romanzi, saggi, raccolte di racconti e sillogi poetiche. Alcune sue opere hanno ricevuto importanti riconoscimenti, tra i quali il premio Silvio D’Arzo. Vive a Felina di Castelnovo ne’ Monti, ai piedi della pietra di Bismantova di dantesca memoria.

Prossimi appuntamenti il 17 settembre con Joe Natta e le Leggende Lucchesi e Alessio Del Debbio con Chi ha paura del Linchetto? Storie e ballate del folclore lucchese e il 24 settembre alle 21 con Marinella e Andrea Campoli con Antichi sapori apuani. Ricette e segreti.

Per informazioni Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico – Via Comunale 2, San Michele. Orari: da giovedì a domenica dalle 16 alle 19, email info@museoimmaginario.net, https://museoimmaginario.net