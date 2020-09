L’assessora alle politiche educative Ilaria Vietina e il dirigente del settore istruzione, insieme alle coordinatrici pedagogiche, hanno inagurato questa mattina (7 settembre) nell’asilo nido Kirikù di Cappella l’anno educativo 2020-2021.

Il primo giorno di ritorno nelle strutture per i bambini e le bambine è stato possibile grazie al complesso lavoro preparatorio condotto dall’amministrazione e del personale degli asili nido. Già dalla scorsa settimana, attraverso incontri, i genitori hanno potuto apprendere le nuove procedure di sicurezza dei servizi. Per ognuna delle strutture comunali è stato redatto nei mesi scorsi un piano logistico funzionale approfondito per garantire l’applicazione dei severi protocolli di sicurezza richiesti dall’emergenza sanitaria ancora in corso nel nostro paese.

Ogni asilo nido comunale è oggi dotato all’ingresso di un vero e proprio presidio di ‘triage’ che registrerà ingresso e uscita di qualsiasi persona (dipendenti, genitori, bambini, fornitori) che accedono alla struttura. Ogni giorno genitori dovranno firmare l’autocertificazione per sé e per i figli che garantisce le condizioni di salute, la mancanza di febbre e di sintomi riconducibili al Covid-19. Anche il personale degli asili nido provvederà ogni giorno all’autocerificazione.

Molta attenzione è stata data anche alle sezioni in cui sono divise le strutture che ospitano gruppi differenti di bambini e bambine: saranno mantenute attentamente separate, con percorsi autonomi di accesso. Gli spazi comuni utilizzati in modo alternato dai gruppi saranno accuratamente igienizzati subito dopo l’utilizzo. Il personale degli asili nido si è inoltre sottoposto a esami sierologici preliminari.

Per garantire la scrupoplosa attuazione di tutte le misure di scicurezza il Comune di Lucca ha disposto il rafforzamento dell’impegno orario del personale delle cooperative che gestiscono gli asili nido comunali.