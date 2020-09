Un’ennesima discarica abusiva a cielo aperto. E ancora una volta nella zona adiacente al parco giochi in via don Minzoni a Sant’Anna. Non è la prima volta infatti che i cittadini della zona segnalano la presenza di rifiuti, anche di grosse dimensioni, abbandonati in prossimità del bidone giallo.

Un televisore, un passeggino, sacchi a pelo o talvolta vestiti che non trovano posto nell’apposito contenitore vengono lasciati lì, ai margini della strada, proprio dove i bambini si ritrovano per trascorrere un po’ di tempo insieme all’aria aperta.

Foto 3 di 3





Foto di Giovanni Baglieri