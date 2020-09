Il Consorzio Mare Versilia dona un defibrillatore al reparto medicina ed ematologia dell’ospedale Versilia

Oggi (8 settembre) all’ospedale Versilia è stata effettuata la consegna ufficiale di un nuovo defibrillatore che il Consorzio Mare Versilia dei balneari di Marina di Pietrasanta, tramite anche il comitato Versilia per l’Ematologia, ha donato alla struttura ospedaliera e che verrà posizionato in una sede già individuata in prossimità delle sale di attesa di medicina, oncologia ed ematologia. Un precedente strumento dello stesso tipo, donato sempre con il supporto dei Balneari, era stato purtroppo sottratto dal reparto nel corso del 2019.

Erano presenti all’evento il direttore della Medicina del Versilia, Plinio Fabiani, il direttore dell’ematologia sempre dell’ospedale versiliese, Alessandro Stefanelli ed il presidente del Mare Versilia, Francesco Verona, che ha confermato la disponibilità della sua associazione per queste iniziative: “Molti defibrillatori sono infatti stati distribuiti agli stabilimenti balneari e questi stessi dispositivi nei mesi invernali, quando non vengono utilizzati sul mare, vengono consegnati – ha spiegato Verona – alle scuole del territorio di Pietrasanta ed alle società sportive”.

Il dottor Fabiani ha sottolineato l’importanza della donazione partendo dal fatto che a lui come professionista è capitato di salvare la vita ad una persona proprio grazie ad un defibrillatore: “Quindi – dice – avere la disponibilità in maniera sempre più capillare di apparecchi come questi è un segno di civiltà e di grande sensibilità da parte di chi lo offre“.

Il dottor Stefanelli ha aggiunto che: “Con il Consorzio Mare Versilia dei Balneari c’è una stretta collaborazione ed una condivisione di vari progetti. La popolazione deve essere opportunamente sensibilizzata su questi argomenti e l’iniziativa è appunto un importante esempio di condivisione”.

Ha partecipato alla presentazione anche Maria Grazia Cicardi del Comitato Versilia per l’Ematologia che ha ribadito il suo ringraziamento al Consorzio Mare Versilia dei Balneari di Marina di Pietrasanta: “Per il supporto che da sempre offre per le iniziative a favore dell’Ematologia del “Versilia”. Maria Grazia Cicardi ha ricordato che nel dicembre del 2018 un defibrillatore era stato donato dal Comitato Versilia per l’Ematologia, acquistato con le donazioni frutto di una lotteria realizzata in tutti i Bagni della Versilia, ma nell’anno successivo il defibrillatore è stato sottratto dal reparto.

L’ospedale Versilia, anche con la sua direzione, ed il Comitato Versilia per l’Ematologia sono quindi grati al Consorzio per: “Questo gesto di generosità che ha permesso di porre rimedio al furto subito nel corso del 2019”, concludono.