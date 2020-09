Massarosa, il Comune: “Gravi irregolarità nei conti Farmas degli anni passati”

Sarebbero emerse gravi irregolarità nella gestione dei conti degli anni passati di Farmas. “Carenze, lacune e zona d’ombra – scrivono dall’amministrazione – tali che il consulente incaricato di gestire i conti della società ha invitato l’amministratore unico della società del comune di Massarosa a non approvare il bilancio prima di aver eseguito una lunga serie di verifiche e correzioni”.

“Tra atti mancanti o non forniti, cifre incongruenti o addirittura assenti – prosegiue la nota – libri sociali tenuti in modo quantomeno anomalo e voci di bilancio vaghe, il lavoro per chiarire e correggere le tante anomalie riscontrate nella verifica dei conti si prospetta lungo e particolarmente gravoso.”

La situazione è ingarbugliata e l’amministratrice di Farmas, Danila Aloisi, ha rendicontato sulla situazione che sta emergendo i dirigenti del Comune e i revisori dei conti, “oltre ad aver già preso contatti – spiega il Comune – con un legale per valutare l’opportunità di rivolgersi alle autorità competenti, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla gestione che ha portato allo stato attuale dei conti di Farmas”.

“Purtroppo, siamo di fronte ad un nuovo ed ennesimo capitolo di una storia imbarazzante – commenta il sindaco Alberto Coluccini – non passa giorno senza che non si trovino nuovi problemi legati alla precedente amministrazione. Adesso, viene fuori che anche Farmas, società costituita nel 2017 e che avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello di Massarosa, ha i conti completamente sballati e non può approvare il bilancio. Un’altra grana da risolvere per la nostra amministrazione, che come al solito – assicura il primo cittadino – metterà in campo tutte le risorse e l’energia per fare chiarezza e superare questa ennesima difficoltà”.