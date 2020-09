Nuovo marciapiede in via Savonarola, ok al progetto

E’ stato approvato stamani (8 settembre) dalla giunta comunale il progetto definitivo per il restyling della via Savonarola a San Concordio. Si tratta della strada che collega via Urbiciani con via della Formica, per arrivare fino al viale San Concordio. L’arteria stradale è dunque collocata in una zona particolarmente trafficata, dove risulta essenziale garantire la sicurezza degli spostamenti di chi si muove a piedi all’interno del quartiere.

Da qui il progetto che, per un costo complessivo di 80.000 euro, servirà a riqualificare completamente il marciapiede posto sul lato nord della strada. L’intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e prevede lo smantellamento di tutte le parti ammalorate della pavimentazione e dei muretti di contenimento, che sono crollati a causa dei movimenti di assestamento del terreno sottostante.

I lavori, che verranno appaltati attraverso un bando di gara una volta che sarà approvato il progetto esecutivo, potranno partire intorno all’inizio del prossimo anno. Dopo le demolizioni, il marciapiede sarà ricostruito con autobloccanti e saranno creati i necessari raccordi con i passi carrabili, in modo da renderlo perfettamente percorribile anche a coloro che si muovono in carrozzella e ai passeggini.

Completerà l’intervento una revisione generale del sistema di raccolta e deflusso delle acque piovane, con l’adeguamento delle canalizzazioni, dei caditoi, dei pozzetti e delle griglie.