Al mercato di via Capponi l’incontro con i candidati di ‘Progetto per Viareggio’

È per domani (10 settembre) dalle 10 alle 13, l’appuntamento elettorale di Progetto Per Viareggio Del Ghingaro sindaco, nella storica Pineta di Ponente, precisamente al mercato in via Capponi.

Tutti insieme, i candidati della lista civica, saranno presenti sotto il gazebo pronti ad illustrare il programma di coalizione in vista delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre.

“La risposta più pronta ed efficace alla drammatica emergenza ambientale che stiamo vivendo – si legge – non può venire che a livello di microsistemi, e quindi dalle amministrazioni dei singoli territori. Forti di questa convinzione, riteniamo che la chiave di volta della nostra proposta elettorale debba essere rappresentata dal potenziamento della viabilità cittadina in termini di mobilità sostenibile”.

I candidati di Progetto Per Viareggio aspettano tutta la cittadinanza in nome di una Viareggio in continua evoluzione.

Appuntamento successivo sabato (12 settembre), dalle 10 alle 13, al quartiere Marco Polo nella zona del Mercato di Piazza Paolo VI.