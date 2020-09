Quattro appuntamenti alla scoperta delle antiche botteghe artigiane e dei percorsi inediti di Lucca. Da venerdì (11 settembre) torna Artigianato e Aperitivo, il progetto di trekking urbano firmato da Artex, Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Regione Toscana e Andare a Zonzo. Un’edizione riservata ai soli soci di Unicoop Firenze nata con l’obiettivo di valorizzare il tessuto artigianale delle città e dei borghi della Toscana attraverso attività dinamiche e coinvolgenti.

In ogni passeggiata urbana si coniugano un percorso che permette di visitare il patrimonio artistico, architettonico e culturale della città, e la visita a una bottega artigiana, per vedere dal vivo le tecniche di produzione e i segreti dei maestri. Ogni percorso di trekking si conclude con un aperitivo riservato ai partecipanti e agli artigiani che hanno aperto le porte dei loro laboratori.

Il trekking urbano parte venerdì (11 settembre) e protagonisti sono i colori: quelli dei monumenti e dei palazzi di Lucca e quelli creati ad arte da abili artigiani. La passeggiata farà tappa nello studio Disegno Colore e Interni per scoprire le tecniche e i segreti del mondo del design, poi aperitivo alla Piccola osteria Lucca Drento. Il venerdì successivo il percorso porta all’Atelier Ricci, all’interno del cinquecentesco Palazzo Mazzarosa, una sartoria artigianale di alta moda. Il giro per la città ripercorre il mito delle donne più misteriose di Lucca. La settimana dopo, il 25 settembre, i visitatori scopriranno la città attraverso gli scatti di Alcide Tosi, di Foto Alcide. Dopo 71 anni, i figli Alessandro e Claudio continuano ad immortalare ogni iniziativa e volto del centro storico. L’itinerario vuole puntare l’obiettivo sui grandi eventi della città, alcuni dei quali influenzati da storie di miracoli incredibili e altri legati a grandi lucchesi conosciuti in tutto il mondo. Alla fine del trekking urbano, aperitivo all’Undici Undici. Ultimo appuntamento, venerdì 9 ottobre, alla scoperta delle più importanti opere del romanico lucchese e della bellezza della ceramica, con la visita allo showroom Rossoramina dove oltre a godere della bellezza delle collezioni presenti sarà possibile assistere a una piccola dimostrazione per meglio comprendere quella che è la magia di un artigiano. Alla fine del trekking urbano, aperitivo al Baccanale Bistrot.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 18 e le visite si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid 19. La prenotazione è obbligatoria e soggetta a disponibilità limitata di posti. Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuali. Il costo dell’aperitivo è di 10 euro. Per informazioni è possibile andare sul sito www.coopfirenze.it. Per le prenotazioni su www.toscana.artour.it e www.andareazonzo.com o al numero 055 933 3903 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.

“Abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa dopo il successo delle passate edizioni – afferma Sara Biagiotti, vice-presidente di Artex -. Si tratta di occasioni importanti per far conoscere meglio le città toscane e le loro tradizioni anche a chi, da cittadino, le vive ogni giorno. L’artigianato rappresenta un’eccellenza del territorio e quest’iniziativa offre un punto di vista unico ai suoi partecipanti”. “Le attività culturali di Unicoop Firenze mirano a offrire ai soci momenti di conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico-artistico – aggiunge Unicoop Firenze -. In questo caso, grazie alla collaborazione con Artex, riusciamo a unire alla visita delle città più belle della Toscana un elemento di incontro con chi oggi detiene il saper fare artigiano che tutto il mondo ammira. Siamo soddisfatti di proporre in esclusiva ai soci Unicoop Firenze gli appuntamenti di Artigianato&Aperitivo, in un contesto come quello attuale in cui è ancora più urgente sostenere le attività artigianali tradizionali”.

“La Cna si complimenta per l’ottima iniziativa che unisce, in modo originale ed evocativo, la promozione del territorio con la valorizzazione del settore artigiano – ha detto il presidente della Cna di Lucca, Andrea Giannecchini -. Lucca è sempre stata un luogo denso di eccellenze artigiane e la sua storia è ricca di talento e creatività artistica”.