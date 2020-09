Elezioni, a Viareggio i candidati sindaco parlano davanti ai fornelli

Le due principali tipologie di contenuto televisivo, cucina ed attualità, unite in un solo format. Andrea Montaresi porta in una cucina televisiva i candidati a sindaco della città di Viareggio per far cucinare ad ognuno la propria ricetta per la città.

La trasmissione Una ricetta per Viareggio in onda tutti i giorni da venerdì (11 settembre) alle 12, alle 18.30, alle 20 e alle 23 su 50news Versilia 673 del digitale terrestre prende spunto dalla cucina come metafora della politica tra ingredienti irrinunciabili per ben amministrare, menu delle priorità, piatti unici per il futuro di Viareggio.

“Un’intervista originale che permette di conoscere le idee dei candidati ma di presentarli in una veste nuova – spiega il conduttore Andrea Montaresi – per la prima volta dietro ai fornelli e non nel classico salotto del dibattito televisivo”.

La trasmissione prodotta da Canale 50 con Asteroide – Produzioni video è stata girata nella splendida location dello Store Lube di Viareggio. Tra verdure da affettare, impiattamenti e assaggi i candidati saranno veri e propri aiutanti dello chef Henri Prosperi, padrone di casa del Enoteca e non solo, che in ogni puntata preparerà un piatto di alta cucina con prodotti di eccellenza per sottolineare la voglia della città di crescere ed essere protagonista del proprio futuro.