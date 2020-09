Lutto per la scomparsa del funzionario Enel Roberto Moriconi

Lutto in Valle del Serchio per la scomparsa di Roberto Moriconi, padre della responsabile della comunicazione dell’Unione dei Comuni della Garfagnana.

Moriconi, originario di Torrite nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana, si era diplomato come perito elettrotecnico all’Iti di Livorno e aveva svolto il servizio militare nell’esercito come ufficiale di complemento. Successivamente, Moriconi era entrato in Enel dove ha svolto la sua carriera in diversi ruoli nella direzione della esecuzione di lavori di costruzione di centrali in diverse regioni dell’Italia.

In particolare aveva a lungo lavorato in Sardegna, all’Isola d’Elba e in Emilia-Romagna per poi concludere la sua attività lavorativa nella sede Enel di Lucca. Stimato funzionario, Moriconi è sempre rimasto legato alla sua terra dove aveva numerosi amici.

Ritiratosi dal lavoro viveva con la moglie Luciana nella frazione di Villetta del Comune di San Romano in Garfagnana, nella casa che si era progettato e costruito, condividendo la gioia della nipotina Rita.

Sincere condoglianze arrivano anche da parte della redazione di Serchio in Diretta.