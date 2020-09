Operatori ristorazione, ancora pochi giorni per le iscrizioni al corso di Formetica

Ancora pochi giorni (i termini scadono il 15 settembre) per iscriversi al corso che Formetica, agenzia di Confindustria Toscana Nord, sta attivando per favorire, a Lucca, l’addestramento professionale di 25 giovani, con rilascio di qualifica professionale immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.

Gli iscritti, il 50 per cento di cui saranno ragazze, compiranno un lungo percorso, completamente gratuito (finanziato dalle Regione Toscana con fondi ministeriali, e rientrante nell’ambito di Giovanisì), per diventare Operatore della ristorazione, addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti.

È una proposta alternativa alla scuola superiore, riservata ai giovani tra i 14 e i 18 anni (non compiuti) con titolo di scuola media inferiore, o che non abbiano conseguito o non siano in grado di dimostrare di aver conseguito la licenza di scuola media inferiore, purché in contemporanea con la frequenza del corso frequentino lezioni che consentano di acquisirla. Il progetto è particolarmente inclusivo: grazie alla presenza in cattedra di docenti di sostegno, può accogliere ragazzi con bisogni educativi speciali.

Le ore di lezione, articolate su tre anni, saranno più di mille, mentre saranno 800 le ore di stage, che si svolgeranno a Lucca alla Del Monte Ristorazione (Gruppo Giannecchini). Il corso finalmente, tanto nella fase di lezioni frontali quanto durante lo stage in azienda, si svolge in presenza, nel rispetto di tutte le regole e cautele imposte dai protocolli di igiene e sicurezza in materia di formazione.

Per maggiori info, consultare il sito www.formetica.it o rivolgersi agli uffici telefono 0583.444283; e.mail l.sinofri@formetica.it