Stop da Csm a nomina Manzione come procuratore di Lucca

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha votato a maggioranza, su richiesta dei togati Nino Di Matteo, Antonio D’Amato e Sebastiano Ardita, il rinvio in commissione della proposta di nomina di Domenico Manzione, ex sottosegretario al ministero dell’interno, a procuratore di Lucca. Alla base della richiesta, proprio il lungo periodo di fuori ruolo in un incarico politico.

Il togato indipendente Nino Di Matteo ha espresso in plenum il proprio voto contrario a Manzione e ha chiesto il ritorno in V Commissione della nomina. ”Io sono per la valorizzazione dell’attività giudiziaria. Le battaglie non si fanno solo con le affermazioni di principi generali ma si fanno con la quotidianità, nelle scelte concrete – ha spiegato – Io credo che anche dal punto di vista del merito il ritorno in Commissione possa consentire un migliore confronto con gli altri aspiranti. Il dottor Manzione – ha ricordato Di Matteo – per 6 anni e fino al dicembre 2018 ha ricoperto un ruolo politico di fondamentale importanza: quello di sottosegretario al ministero dell’interno”.

Per il togato di Mi Antonio D’Amato il rinvio in Commissione ”doveroso perché il candidato proposto, il dottor Manzione non è nemmeno legittimato non avendo svolto almeno 4 anni nell’ultima sede di provenienza”.

Sebastiano Ardita, di Autonomia&Indipendenza, ha evidenziato che ”non ha senso imporre nelle circolari limitazioni nei concorsi anche a colleghi che hanno avuto brevi periodi fuori ruolo, se poi di fronte ad un fuori ruolo politico così importante il Csm vota in questo modo. Da un lato si vuole limitare la discrezionalità del consiglio nei confronti dei semplici magistrati – ha detto Ardita – dall’altro dinanzi ad un fuori ruolo di lusso il Csm in commissione vota all’unanimità sorvolando sul fatto che non è nemmeno legittimato“.