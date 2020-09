Tra cultura e spiritualità, al convento di San Cerbone apre il nuovo Spazio Spadoni

Percorsi di spiritualità e cultura. Sarà presentato venerdì (11 settembre) alle 17 al convento di San Cerbone in via della Fornace il nuovo Spazio Spadoni.

“Spazio Spadoni nasce dalla volontà di Luigi Spadoni, di coniugare l’amore per le missioni, con quello per le Misericordie favorendo percorsi rigenerativi di ‘missione di misericordia’ – si legge nella locandinda -. Per rendere sostenibile questo processo, da un lato sostiene in forme diverse le congregazioni religiose coinvolte e dall’altro lato promuove iniziative e attività di aiuto alla rigenerazione di Misericordia in Italia, alimentando nei volontari la riscoperta della spinta ideale e spirituale nel proprio impegno di servizio”.

Tra i progetti promossi quello del’Hic sum per la diffusione nel mondo dell’esperienza delle Misericordie attraverso gemellaggi tra congregazioni religione e confraternite. “Giornate di spiritualità per Confratelli e Consorelle di Misericordia ma anche per realtà legate al mondo cattolico con particolare riguardo alle esperienze giovanili – spiegano -. Le giornate possono essere interamente proposte e strutturate da Spazio Spadoni oppure anche dalle singole Confraternite e in quel caso Spazio Spadoni si occuperà dell’ospitalità. Spazio Spadoni offre poi ospitalità al convento di San Cerbone per eventi ad hoc con la disponibilità di spazi per esperienze residenziali singole, di gruppo o associative, centro studi e documentazione per valorizzare percorsi di ricerca e di approfondimento sui temi legati alla missione e alla spiritualità, Strumenti di comunicazione per la diffusione della cultura della Misericordia, della Missionarietà e della rinascita spirituale”.

All’inaugurazione saranno presenti insieme a Luigi Spadoni, l’arcivescovo della diocesi di Lucca Paolo Giulietti, il correttore nazionale del Movimento delle Misericordie Franco Agostinelli, il presidente nazionale della Confederazione Roberto Trucchi, il Presidente della Federazione delle Misericordie toscane Alberto Corsinovi, il correttore regionale delle Misericordie della Toscana don Simone Imperiosi, la superiora provinciale delle Figlie di San Francesco di Sales Suor Miriam, il governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano Gabriele Brunini, il biblista Carlo Miglietta e Claudia Del Rosso dell’ufficio missionario diocesano.

In relazione alle norme anti-Covid il numero dei partecipanti è limitato ed è obbligatoria la conferma entro domani (10 settembre) via mail all’indirizzo info@spaziospadoni.com oppure telefonando al numero 340.8771379.

Al termine dell’inaugurazione è prevista una cena. È possibile seguire l’evento in diretta streaming, collegandosi sul sito di Spazio Spadoni e sulla pagina Facebook della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.