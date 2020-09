Essity, in 3 anni investiti quasi 8 milioni nella sicurezza degli stabilimenti

Al via la sesta edizione della settimana mondiale della sicurezza in Essity, azienda leader nei settori dell’igiene e della salute nota per i suoi brand Tena, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove.

Un’iniziativa organizzata a livello globale in tutti gli stabilimenti Essity del mondo che si propone di sensibilizzare i dipendenti sull’importanza di operare in totale sicurezza, prevenendo comportamenti a rischio e incrementando la consapevolezza delle abitudini virtuose.

Un tema di primaria importanza per Essity, che solo negli ultimi tre anni ha destinato ben 7,7 milioni di euro per la sicurezza nei suoi stabilimenti toscani di Altopascio, Porcari e Collodi – inclusi i 5 milioni di euro destinati alla costruzione del centro di eccellenza del tovagliolo di Altopascio già inaugurato nel 2019 – e che sta dando ottimi risultati. In soli 2 anni, infatti, la partecipazione attiva e il contributo spontaneo dei singoli dipendenti a queste tematiche è addirittura triplicato.

“Siamo molto soddisfatti di come il tema della sicurezza stia diventando, ogni giorno di più, parte integrante della nostra cultura aziendale – afferma Ivan Ferrini, operations director di Essity Italia -. Continuiamo a investire molto in questo ambito e proprio recentemente abbiamo avviato il progetto Amici della sicurezza, che ha l’obiettivo di aumentare la partecipazione spontanea dei singoli dipendenti fino a raggiungere il 60% nel giro dei prossimi 3 anni”.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 500 dipendenti degli stabilimenti toscani che hanno partecipato alle diverse attività di formazione come laboratori, sessioni formative e workshop dedicati a specifiche tematiche per la prevenzione degli incidenti.