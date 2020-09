S. Croce, chiuse le piazze attorno alla Cattedrale per evitare assembramenti

Nessuna mini processione per la Santa Croce. In merito all’omaggio al Volto Santo che si terrà nella Cattedrale di Lucca in sostituzione della tradizionale processione di Santa Croce alla vigilia della festività, domenica (13 settembre), il Comune e l’Arcidiocesi di Lucca precisano che non vi sarà nessuna mini-processione o mini-corteo in piazza San Martino o in piazza Antelminelli.

Le due piazze, per i noti motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria, saranno chiuse al pubblico e accessibili solamente agli invitati che vi sosteranno in attesa dell’accesso alla Cattadrale e dopo la cerimonia per l’uscita dall’edificio e per l’allontanamento dall’area circostante.

La chiusura delle due piazze sarà funzionale non solo agli accessi e al deflusso ordinato degli invitati ma necessaria per garantire che non si creino assembramenti spontanei di pubblico. La cerimonia, che si svolgerà interamente all’interno della Chiesa madre dell’Arcidiocesi di Lucca, sarà trasmessa in diretta da NoiTv e potrà essere seguita da casa.