A Castiglione Garfagnana inaugura il nuovo plesso scolastico

Anno scolastico nuovo, plesso scolastico nuovo. Si avvicina il suono della prima campanella e domani (12 settembre) a Castiglione di Garfagnana verrà inaugurato, alla presenza delle istituzioni locali e provinciali, l’istituto scolastico che comprende la scuola per l’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

Per l’occasione sarà presente anche Forza Italia con il commissario regionale e senatore Massimo Mallegni e l’onorevole Licia Ronzulli (presidente della commissione bicamerale infanzia e adolescenza) e al capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, candidato capolista di Forza Italia a Lucca alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

“Più di un milione e seicentomila euro di lavori, tra antisismica alla scuola e impianti di fotovoltaico scuola-palestra, e possiamo dire che siamo alla fine dei lavori alla scuola – aveva scritto Roberto Tamagnini in un post a maggio – Pavimento della rampa per disabili fatto. Non c’è cultura senza sicurezza“.

Appuntamento dunque per domani (12 settembre) alle 11,30 in località La Vigna a Castiglione Garfagnana.