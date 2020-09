Alla Croce Rossa Italiana di Lucca materiale per la protezione civile dal Brico Io

Ancora grandi gesti di generosità. Al via la collaborazione tra Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca e il Brico Io di Sant’Anna che ieri (10 settembre), alla presenza del vicepresidente Giuseppe Lembo e dell’ispettrice delle infermiere volontarie Valentina Bechelli, ha donato all’associazione materiale utile per i servizi della protezione civile.

“Il nostro comitato – spiega il presidente Fabio Bocca – ora più che mai spera di trovare maggiore sinergia con le realtà del territorio. Ringraziamo l’azienda Brico Io, ed in particolare Andrea Balestri, che ieri ci ha donato diverso materiale – tra cui trapani, mole e cacciaviti – che sarà sicuramente di grande aiuto ai volontari impegnati in attività ed emergenze”.

“Il comitato – prosegue Bocca – intende essere sempre più presente sul territorio e a fianco dei cittadini nei momenti di difficoltà. Ci stiamo attrezzando per avere un servizio di protezione civile sempre più efficace ed efficiente per poter far fronte ad eventuali criticità sul nostro territorio“.