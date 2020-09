Entro martedì la richiesta per votare a domicilio per chi è in isolamento o quarantena

Tutti gli elettori che a causa del Covid-19 si trovino in quarantena o isolamento su provvedimento delle unità operative di igiene pubblica e che vogliano esercitare il diritto di voto, devono farsi rilasciare un certificato dall’Azienda Sanitaria che attesti la loro condizione.

Per ottenere il certificato l’elettore deve compilare il modulo on line presente sul sito dell’azienda Usl Toscana nord ovest.

L’azienda sanitaria provvederà ad inviare il certificato all’indirizzo mail che l’elettore avrà indicato nel modulo grazie al quale, rivolgendosi al proprio Comune di residenza, potrà far richiesta di voto domiciliare.

La richiesta deve essere inoltrata entro martedì (15 settembre) allegando anche un documento di identità, in formato pdf o jpg, in corso di validità.

Le operazioni di raccolta del voto a domicilio saranno effettuate dai componenti di un seggio speciale. Il voto a domicilio, poiché le sezioni speciali faranno capo a quelle ospedaliere, potrà essere garantito per le regionali e il referendum ma non per tutti i Comuni al voto che si apprestano ad eleggere sindaco e consiglio, se non sede di ospedale.

Lo prevede anche stavolta la normativa nazionale. Nel caso delle regionali inoltre la circoscrizione di riferimento (e dunque la scheda e i candidati consiglieri che si potranno votare) sarà sempre quella dell’ospedale. Esattamente come accadrà a chi si trova ricoverato in un luogo di cura.