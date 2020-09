Prima campanella, a Capannori tornano i ‘nonni vigili’

Al via a Capannori già da lunedì (14 settembre) il servizio Nonno vigile, voluto dall’amministrazione Menesini per garantire un’entrata e un’uscita da scuola sicura per i bambini e i ragazzi degli istituti scolastici del territorio comunale.

Si tratta di ‘nonni’ volontari delle associazioni Anteas della Piana est e Auser che, muniti di palette e pettorine catarifrangenti, si occuperanno anche per l’anno scolastico 2020-2021 della vigilanza degli attraversamenti pedonali nei due momenti di maggiore afflusso della giornata.

I volontari, oltre a contribuire alla sicurezza stradale vigilando gli attraversamenti pedonali e altri punti sensibili, possono inoltre fare segnalazioni alla polizia municipale su tutto quello che accade attorno alla scuola. Accanto ai nonni volontari, quest’anno, ci saranno i volontari della Protezione civile, per aiutare genitori e ragazzi a rispettare le normative anti-Covid anche nei momenti in cui potrebbero crearsi degli assembramenti.

“Quello svolto da questi volontari è un servizio di supporto all’attività della polizia municipale di grande utilità e molto apprezzato, oltre che dall’amministrazione, dai genitori, dagli insegnanti e dal personale degli istituti scolastici – afferma l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti – Un servizio che ha risvolti anche sotto il profilo educativo visto il rapporto di fiducia che si instaura fra i volontari, le bambine e i bambini. Un ringraziamento di cuore alle associazioni Auser e Anteas della Piana est per la preziosa collaborazione e a tutti i volontari, che ancora una volta dimostrano che il valore della solidarietà e della reciprocità sono valori fondativi della nostra comunità. Soprattutto in questo anno scolastico dovremo lavorare tutti insieme per fronteggiare le tante necessità che emergeranno e sono certo che lo faremo nell’interesse dei bambini e dei ragazzi delle nostre scuole. In quest’ottica ringrazio anche la Protezione civile per il supporto qualificato che ci fornisce”.

Il servizio assicurato dalle due associazioni si svolge ai plessi scolastici che si trovano vicino ad alcune delle strade più transitate ed è così ripartito: l’associazione Auser si occupa della scuola media di San Leonardo in Treponzio (uscita mattina, 6 presenze); scuola primaria di Guamo (uscita mattina e pomeriggio, 10 presenze); scuola primaria di Lammari (uscita mattina e pomeriggio, 5 presenze); scuola media di Capannori (entrata e uscita, 10 presenze).

L’associazione Anteas della Piana est si occupa della scuola primaria di Lunata (entrata, uscita mattina e pomeriggio, 10 presenze); scuola primaria di Segromigno in Piano (uscita mattina, 6 presenze); scuola primaria di Capannori (entrata mattina e uscita pomeriggio, 10 presenze); scuola primaria di Camigliano (entrata e uscita pomeriggio, 10 presenze); scuola media di Camigliano (entrata e uscita, 12 presenze).