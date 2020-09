Tornano i corsi della Civica scuola di musica di Capannori

Dopo la lunga chiusura a causa del Covid-19 la Civica scuola di musica di Capannori, Musiczone, è pronta a partire con modalità adeguate all’emergenza in corso. Saranno attivi da lunedì (14 di settembre) i corsi individuali di strumento, che si svolgeranno in presenza nella sede di Zone (Capannori) in via della Cateratta 32, mentre i corsi collettivi di teoria, armonia, ear training, educazione musicale si svolgeranno in modalità on-line.

La scuola di Capannori è una delle realtà didattiche musicali più longeve del territorio provinciale, ed è gestita dal 2017 dall’associazione Polyphonia sotto la guida di Alessandro Rizzardi. La scuola prevede un’offerta formativa completa a partire dal corso musicainfasce©, dedicato ai bambini da 0 a 36 mesi con la dottoressa Antonia Mazzantini. Dai 3 ai 6 anni è attivo il corso di propedeutica musicale per avvicinare i bambini alla musica attraverso il gioco.

Attivi i corsi per tutti gli strumenti classici e moderni con insegnanti altamente qualificati: chitarra; pianoforte/tastiere; canto; basso; batteria; percussioni; sax; tromba; violino; viola; violoncello; contrabbasso; flauto; clarinetto; mandolino e fisarmonica.

Le formule proposte variano a seconda dell’età degli allievi: corso kids (da 6 a 8 anni – una lezione settimanale individuale di 30 minuti di strumento e una lezione di un’ora di formazione musicale di base); corso junior (corso junior da 8 a 11 anni – lezione individuale settimanale di 50 minuti di strumento ed una collettiva di un’ora di formazione musicale); corso teen/senior (dagli 11 anni – lezione individuale settimanale di strumento di 50 minuti ed una collettiva di un’ora di teoria, armonia, ear training).

Per tutti coloro che si iscriveranno alla scuola entro il 30 settembre è prevista una lezione gratuita. Non sarà possibile quest’anno il tradizionale Open day della scuola ma fin da subito ci si può prenotare per incontrare gli insegnanti e visitare la scuola telefonando alla segreteria attiva dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, oppure inviando una mail a info@civicascuoladimusicadicapannori.it.