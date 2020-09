A Coreglia la scuola riparte in sicurezza: segnaletica per evitare assembramenti

Tutto pronto per il suono della prima campanella. Lunedì (14 settembre) riparte la scuola anche a Coreglia Antelminelli, dove il 100% degli istituti (scuole materna di Calavorno e Coreglia; scuole elementari di Coreglia, Piano di Coreglia e Ghivizzano e scuola media di Ghivizzano) è totalmente a norma, moderno, nuovo e sicuro. L’anno scolastico è pronto a ripartire in sicurezza, con strutture e arredi moderni e all’avanguardia.

Coreglia, infatti, negli anni dell’amministrazione Amadei, è riuscita a proporre progetti che hanno portato sul territorio oltre 11 milioni di euro per l’edilizia scolastica, compreso 1 milione e 750 mila per la realizzazione della nuova palestra. Una capacità attrattiva che ha convogliato sul territorio tanti fondi provenienti dalla Regione Toscana e dal governo, grazie a progetti credibili e concreti che hanno permesso al comune di ottenere molte risorse.

“Abbiamo lavorato in sinergia con gli altri enti che lavorano sul territorio – commenta Emilio Volpi, consigliere comunale con delega all’edilizia scolastica – per consegnare ai nostri studenti e alle loro famiglie un nuovo futuro scolastico, fatto di sicurezza, modernità e spazi adeguati alle loro esigenze. Per questo è imprescindibile ringraziare la giunta Amadei che ha saputo investire in quello che è uno dei capitoli di spesa più importanti per un’amministrazione. Siamo orgogliosi di essere arrivati a mettere a disposizione degli studenti del nostro territorio scuole nuove, sicure e dotate di tutte le disposizioni antisismiche necessarie. Una scuola, in sintesi, bella da vivere”.

Per la ripresa delle lezioni, le scuole sono state riorganizzate secondo le indicazioni dei protocolli anti-Covid: non ci saranno problemi di spazio e di distanziamento, proprio in virtù della realizzazione recentissima dei nuovi ambienti, adatti ad accogliere gli studenti anche in questa situazione di emergenza. Grazie alla sinergia nata tra gli uffici comunali e il personale scolastico, i plessi accoglieranno gli studenti in modo sicuro: è stata predisposta la segnaletica per facilitare sia il momento dell’ingresso e dell’uscita evitando così la creazione di assembramenti; mentre le singole classi e gli ambienti comuni sono stati ripensati per garantire la permanenza dentro le aule in modo sicuro.

Sul fronte dei servizi a domanda individuale, infine, sono garantiti anche quest’anno i servizi mensa e trasporto scolastico. Quest’ultimo partirà dal primo giorno di scuola e anche qui la disposizione dello spazio è stata prevista in modo che ogni ragazzo possa affrontare il viaggio casa-scuola e viceversa con serenità e in sicurezza.