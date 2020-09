Completata la demolizione del Mercatone Uno, passi avanti per realizzare il nuovo store

L’ex Mercatone Uno a Sant’Anna non esiste più. L’edificio che lo ospitava è stato completamente demolito e l’opera di preparazione del cantiere per realizzare un nuovo store è in fase ormai di completamento. Al posto del Mercatone, come ormai noto, arriverà Globo, marchio originario di Giulianova già presente ad Altopascio, leader in vendita di calzature, abbigliamento per tutta la famiglia e sportivo, intimo, pelletteria e valigeria. Una realtà che conta più 1800 collaboratori in tutta Italia e che ha già assorbito nel proprio organico i dipendenti della vecchia insegna.

Il progetto prevede che al posto dei due piani fuori terra di cui si componeva l’edificio del Mercatone si realizzi una struttura meno impattante, a un solo piano fuori terra con parcheggio sulla copertura, raggiungibile attraverso una rampa di accesso. Circa 4650 i metri quadrati di superficie coperta, con pensiline ad aggetto dal fabbricato, un blocco scala e un ascensore. L’intervento impiega una minore superficie utile lorda rispetto al ‘vecchio’ Mercatone Uno. Ne consegue, quindi, che anche il volume edificato sarà minore.

Il parcheggio sopra Globo potrà ospitare fino a 117 auto e sarà utilizzabile anche dai clienti dell’adiacente Coop. Tutta l’area sarà dotata di un pergolato fotovoltaico, utile sia ad alimentare con energia pulita l’edificio, sia a ombreggiare gli stalli di sosta.

Globo e Coop, inoltre, saranno collegati da una nuova pensilina per facilitare il transito pedonale, soprattutto in caso di pioggia. Un progetto che andrà ad aprire visivamente quell’area commerciale e a ridurre il consumo di suolo: una scelta green, portata avanti da una delle migliori piccole imprese europee – stando a una classifica stilata da Business Week.