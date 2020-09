Oltre 1000 pazienti in un anno alla stanza del sale

Oltre 1000 pazienti per la Stanza del sale di Lucca, l’unica sul territorio che utilizza il metodo aerosal. La struttura, che si basa sui principi dell’haloterapia, ovvero lo sfruttamento delle proprietà benefiche del sale, è stata aperta un anno fa dalla dottoressa Alessia Bertocchini nel poliambulatorio Baby Doctor di Lucca e in questi dodici mesi ha fatto registrare un vero e proprio successo.

Certificata come dispositivo medico, la Stanza del Sale di Lucca si è occupata in questi mesi di pazienti di tutte le età, dai 3 mesi ai 90 anni. Il presidio medico ha una “gemella”, inaugurata lo scorso marzo nel poliambulatorio di Gallicano, Baby Doctor Valley. La stanza è rivestita di sale iodato ed eroga sale farmacologico micronizzato: mezz’ora al suo interno equivale a tre giorni di mare. Ottima come prevenzione per liberare le vie respiratorie, la stanza svolge un’azione antinfiammatoria, porta benefici per lo scioglimento del muco e funge da battericida naturale.

L’haloterapia è consigliata soprattutto per chi soffre di allergie ad inalanti, otiti, sinusiti, naso chiuso ed è un’ottima alleata per prevenire i malanni stagionali, in particolare nei pazienti più giovani e specialmente in questo periodo dell’anno. Adatta anche per gli atleti che intendono potenziare il programma di allenamento, per chi soffre di dermatiti e psoriasi e acne e per bilanciare lo stress.

Essendo un vero e proprio trattamento medico aerosolico, la Stanza del Sale deve essere utilizzata con attenzione e sotto la supervisione di un professionista. Per questo motivo le due Stanze del Sale della dottoressa Bertocchini sono inserite all’interno dei poliambulatori, con la sorveglianza continua del personale medico-infermieristico formato e preparato per l’uso del particolare tipo di sale farmaceutico impiegato nella terapia, anche proponendo percorsi personalizzati.

Per informazioni e prenotazioni: Baby Doctor Lucca, via di San Marco, 245; Baby Doctor Valley, via Fondovalle, 11, Gallicano; 338.8774330. Pagina Facebook: Baby Doctor della dott.ssa Alessia Bertocchini.